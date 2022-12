Für dieses Spiel sollte man nicht nur ein fittes Smartphone haben, sondern auch einen guten Bluetooth-Lautsprecher. »Hitster« ist ein Eisbrecher, der am besten funktioniert, wenn es laut werden darf. Im Spiel stecken 308 Karten mit Musiktiteln aus hundert Jahren – so die Eigenwerbung. Der Schwerpunkt liegt dabei eindeutig auf den jüngeren Jahrzehnten.

Eine Spielerin oder ein Spieler ist DJ und scannt den QR-Code der aktuellen Karte mit dem Handy ein, hinter dem sich ein Song verbirgt, der dann über die Musik-App Spotify abgespielt wird. Wer an der Reihe ist, versucht jetzt, die Karte so zwischen den zuvor gelegten Song-Karten einzuordnen, dass sich ein Zeitstrahl ergibt, die Titel also in der chronologisch korrekten Reihenfolge liegen. Legt man richtig, darf man die Karte behalten.

Der Charme dabei ist, dass man weder Interpret noch Titel kennen muss. Man muss nur so etwas erraten (oder wissen) wie: Sang Udo Jürgens seinen Song »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer« bevor oder nachdem Pharrell Williams seinen Sommerhit »Happy« anstimmte?

Erst einmal hört man nur den Song – und versucht ihn zeitlich einzuordnen. Dann darf man das Kärtchen umdrehen. Wenn jetzt die Jahreszahl richtig liegt, ist man dem Ziel nähergekommen, als Erster oder Erste zehn Hits gesammelt zu haben.

Ein bisschen schade ist es, dass »Hitster« am besten mit der kostenpflichtigen Version von Spotify läuft – nur dann kann der DJ auch selbst mitspielen. Wenn sich jemand findet, der diese Rolle auch ohne eigene Gewinnaussichten übernimmt, reicht die Basisversion. Schließlich kann man sich ja auch abwechseln.

Wer das Spielprinzip mag, es aber leiser liebt, sollte das hier offensichtlich inspirationsgebende »Anno Domini« von Urs Hostettler ausprobieren. Bei dem versucht man Ereignisse aus aller Welt und vielen Themengebieten zeitlich einzuordnen.

Autoren: keine Angabe, zwei bis zehn Personen ab 16 Jahren, Spieldauer rund 30 Minuten

Hand drauf: Partypeople, Möchtegern-DJs, »Anno-Domini«-Freunde

Finger weg: Lautstärkeempfindliche und Lied-immer-zu-Ende-Hörer