Ein Spieler oder eine Spielerin zieht verdeckt eine der 24 Tierkarten und merkt sie sich. Dann wird diese Karte mit elf weiteren Karten gemischt und zufällig in einem 3×4-Raster offen ausgelegt. Die Person, die das gesuchte Tier kennt, muss nun über fünf Runden versuchen, nur mithilfe der übrigen Tierkarten und ohne zu sprechen den Mitspieler:innen Tipps zu geben, sodass diese die Identität der Zielkarte herausbekommen.

Dabei legt der fragliche Spieler oder die fragliche Spielerin in jeder Runde eine Karte offen aus. Legt die Person die Karte senkrecht hin, bedeutet es, dass das abgebildete Tier der gesuchten Karte in mindestens einem Aspekt ähnlich ist. Vielleicht hat es ebenfalls ein Fell oder ist gefährlich, vielleicht hat es wie das gesuchte Tier Flügel oder einen Schwanz. Wird die Karte horizontal ausgelegt, bedeutet das, dass dieses Tier sich in einem Punkt von dem gesuchten Tier unterscheidet.

Die Mitspieler:innen dürfen sich nun beraten und müssen dann entscheiden, welche Tierkarten sie ausschließen und umdrehen wollen. Muss in der ersten Runde nur eine Karte umgedreht werden, sind es in der zweiten Runde schon zwei, in der dritten drei, bis in der letzten Runde nur noch zwei Karten übrig bleiben. Schaffen es alle gemeinsam, die richtige Zielkarte zu bestimmen, wurde das Spiel gewonnen. Wird die Zielkarte allerdings in einer der Runden fälschlicherweise umgedreht, haben alle verloren.

Für wen ist das geeignet?

Kooperative Menschenkenner aller Altersgruppen. Wer versteht, wie die anderen ticken, ist im Vorteil. Spannung ist garantiert, denn in jeder Runde bangen alle mit, ob nicht doch die falsche Karte umgedreht wird.

HeidelBÄR Games; ab 2 Spieler:innen; ab 7 Jahren; Autor:innen: Martino Chiacchiera, Hjalmar Hach, Pierluca Zizzi