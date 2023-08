Was haben Spieledesigner nur immer mit Skorpionen? Irgendwo in China muss ein Spritzgussbetrieb unentwegt damit befasst sein, Horden und Aberhorden von großen Kunststoffskorpionen herzustellen. Und in jedem Spieleverlag muss es mindestens einen Skorpionbeauftragten geben, der die giftigen Tierchen in so viele Spielregeln wie möglich zu redigieren hat. Auch in »Kemet – Blut und Sand« ist es wie in »Ankh« schon mal kein Fehler, die eigene Armee durch einen fetten Skorpion aufzupeppen. Und auch »Kemet« ist ein opulenter Ausstattungsklopper für Besitzer großer Tische.

Es mag andere Fachbegriffe geben, aber im Grunde ist es ein Auf-die-Fresse-Spiel, bei dem es auf weitsichtige Planung und kühles Kalkül ankommt. Wieder sind wir Götter im altägyptischen Niltal. Es gewinnt, wer am Ende die meisten Ruhmpunkte hat. Wer zuerst neun besitzt, läutet das Ende ein, muss aber nicht der Gewinner sein, weil er oder sie spätestens in der Abschlussrunde zur Zielscheibe wird. Denn Ruhm ist vergänglich und kann auch wieder abgejagt werden – es sei denn, man hat so große Taten vollbracht, dass man permanenten Ruhm erringen konnte. Munter marschieren wir in gegnerisches Gelände ein und metzeln fröhlich vor uns hin, aber mit Bedacht: Man muss klug Machtplättchen kaufen, Kampfkarten und göttliche Interventionen einsetzen, braucht Gebetspunkte und Soldaten und trachtet danach, die eigenen Pyramiden aufzuwerten.

»Kemet« von Jacques Bariot und Guillaume Montiaget ist sehr strategisch und hat viele innovative Mechanismen – allein die fein sortierte Auslage mit den Machtplättchen ist eine Augen- und Hirnweide.

Für zwei bis fünf Personen ab zwölf Jahren, Spieldauer ein bis zwei Stunden

Hand drauf: Leute, die Aggression mit Kalkül kombinieren können

Finger weg: Ausstattungspuristen, für die es auch kleine Holzwürfelchen als Armeen tun würden