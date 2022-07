Herrliche Haptik: »Azul – die Gärten der Königin«

Vor vier Jahren wurde »Azul« das Spiel des Jahres – bei dem man hübsche Fliesenmuster in einem Palast legt. Schon damals waren es vor allem die schweren, bunten, angenehm zu berührenden Spielsteine, mit denen man fast jede Runde zu noch einer Partie locken konnte. Mit »Die Gärten der Königin« ist jetzt das vierte Spiel der »Azul«-Familie erschienen, und wieder kann man die Finger kaum von den kühlen, farbsatten, diesmal noch größeren Steinen lassen, mit denen wir unsere Gartenauslagen füllen. Glatt, wie rundgeschliffene Bachkiesel, liegen die Sechsecke in der Hand. Tiefe Befriedigung durchströmt die Glückliche, die endlich die passende Gruppe fertigstellen kann, in der alles sich zu wohltuender Ordnung und reichem Punktesegen fügt.

Man plant friedlich vor sich hin, legt Tiere, Pflanzen und Ornamente, heimst Jokerplättchen ein. (Die sind nicht ganz so schön. Wer hat bloß dieses Grau ausgesucht?) Die Spielregeln sind leicht zu lernen und recht intuitiv: Gleiche Farben oder gleiche Symbole dürfen nebeneinander, aber nicht beides auf einmal. Der grüne Baum neben den blauen Baum, oder der blaue Vogel neben den blauen Baum – so einfach ist das. Vier Runden lang wetteifert man darum, wer sich dabei am schlauesten anstellt. Dann noch die Endwertung, und fertig ist die Gartenlaube. Ein schönes Sommerabendspiel, das viele kleine Erfolgserlebnisse zwischendurch bietet und so die Stimmung hebt.

Autor: Michael Kiesling, zwei bis vier Personen ab zehn Jahren, Spieldauer rund 45 bis 60 Minuten