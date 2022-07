Aber was genau muss man da eigentlich machen? Zunächst sucht man sich eines der zwölf Spiele aus, jeder bekommt davon einen Spielplan und schon geht’s los. Die beiden blauen Würfel werden nach dem Wurf so zusammengelegt, dass in der Mitte ein grauer Kreis entsteht, so kommen tetrisähnliche Figuren zustande. Diese zeichnen dann alle, abhängig vom Ergebnis des weißen Würfels, als Wohn- oder Gewerbegebäude oder als öffentliches Gebäude auf dem eigenen Plan ein.

Die dazugehörigen Bauregeln sind in den drei Spielen des ersten Kapitels schnell zu lernen und werden erst im Laufe des Spiels komplexer. Der eigentliche Spielplan ist überraschend klein, so dauert eine Partie nie lange und man kann gleich das nächste Spiel, mit ein, zwei Regeln mehr, ausprobieren. Auch hier gewinnt, wer am Ende die meisten Punkte durch geschicktes Einzeichnen der Bauwerke vorweisen kann. Spoiler: In Kapitel vier gibt es sogar Banditen und Festungen!

Für wen?

Das immer komplexer werdende Würfelspiel hat einen hohen Suchtfaktor und ist genau das Richtige für den Sommer. Man kann sich ganz wunderbar mit dem Brettspielnachwuchs so ab acht Jahren durch die einfachen Level spielen und dann abends, wenn die Lütten im Bett sind, die komplexeren Spiele ausprobieren. Und wer lieber allein seine Städtchen baut: Es macht auch solo viel Spaß.

Kosmos; 1 – 6 Spieler:innen; ab 10 Jahren; Autor: Reiner Knizia