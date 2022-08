Tisch drei möchte ein »a-aßkwit«, Tisch eins ein »dijang bohe« und der Gast auf der Terrasse ein »uortaha ßußurha le sine«, aber pronto! Im Restaurant Kosmopol:it arbeiten wir unter Zeitdruck eng zusammen gegen die Zeit: Die Kellnerin nimmt die Bestellung auf, die nur sie hört – für das Spiel benötigt man eine Begleit-App und ein Headset. Was sie da hört, sind Namen von Gerichten in insgesamt 60 möglichen Sprachen aus aller Welt, gesprochen von Muttersprachlern. Deren Bestellungen gibt sie an den Oberkellner weiter, der seinerseits die Köche instruiert (alle übrigen Mitspielenden).

Jeder der Köche hat Karten mit lautschriftlichen Umsetzungen der möglichen Bestellungen und verwaltet außerdem ein Nahrungsmittelsegment – Gemüse, Fisch oder Beilagen. Und jetzt müssen die Köche schnell verstehen, was der Oberkellner von ihnen will, das passende Sprachkärtchen finden und so ermitteln, welche Speise gefragt ist. Also ein bisschen stille Post und viel Kommunikation – und in sechs Minuten muss die Kellnerin in der App möglichst viele Tische beliefert haben.

Am Tisch entsteht schnell gemeinsamer Ehrgeiz, gepaart mit Lust am Ausprobieren und Weitergeben der neuen Wörter. Ein rundum gelungener Spaß mit einigem Tiefgang, denn entwickelt wurde das Spiel in enger Kooperation mit dem Labor »Dynamique Du Langage« an der Universität Lyon, das auch ein lesenswertes Hintergrundheft mit Informationen zu den verwendeten Sprachen und weltweiten sprachlichen Entwicklungen beigelegt hat. Das sollte man erst lesen, wenn man das Spiel schon gut kennt – in der Begleit-App kann man sich dann noch Berichte anhören, etwa zur Küche der Navajo.

Autoren: Julien Prothière & Florent Toscano, vier bis acht Personen ab zehn Jahren, Spieldauer sechs Minuten pro Partie.

Hand drauf: Kommunikationsfreudige Teams, Sprachinteressierte, Wort-Gourmets

Finger weg: Leute mit Hörproblemen, sehr introvertierte Menschen, App-Hasser