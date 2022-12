Zunächst sucht sich jeder eine Heldentruppe aus, kann dabei wählen zwischen Falken, Ottern, Bären und Steinböcken. Eines haben alle gemeinsam: Gekämpft wird mit Würfeln. Zu Beginn ihrer Bösewichtjagd stehen allen drei weiße Grundwürfel zur Verfügung. Später kann man gelbe und rote dazugewinnen und so das »Waffenarsenal« schlagkräftiger machen.

Ist man am Zug, wird der aktuell ausliegende Bösewicht angegriffen. Die Schwerter auf den Würfeln zeigen an, mit wie vielen Punkten man den Schuft erledigen will. Maximal zweimal darf man die Würfel erneut werfen. Leider sind dann aber noch die übrigen Helden an der Reihe. Schafft es eine Heldentruppe, den Einsatz zu überbieten, muss man die Würfel wieder an sich nehmen. Gelingt es niemandem, das Waffenaufgebot zu schlagen, bis man wieder am Zug ist, darf man den Bösewicht und die Goldstücke, die er einbringt, einkassieren. Wer am Ende des Spieles am reichsten ist, gewinnt.

Amigo; 2 – 4 Spieler:innen; ab 8 Jahren; Autor: Richard Garfiled