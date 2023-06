Brettspiele im Test Auf zur Schmatzinsel

Was etwas pompös klingt, ist es auch. Auf dem großen Spielplan ist einiges los. Gesteuert werden unsere Aktionen durch Würfel, die wir zu Rundenbeginn erst zufällig aus einem Beutel ziehen, um sie dann zu würfeln und auf dem eigenen Charakter-Tableau zu parken. Ein besonders netter Kniff: Die eigenen Würfel dürfen auch die Mitspieler nutzen, dann bekommt man einen Bonus.

Ist man am Zug, hat man reichlich Auswahl an Aktionen. Man kann sich Geld in der Bank besorgen oder in der Botschaft Expeditionsmarker holen, um damit die Würfel zu manipulieren. An der Uni können Experten um Rat gefragt werden, die mit ihren Spezialfähigkeiten die eigenen Aktionsmöglichkeiten erweitern. Und an der Akademie kann man sich Tiere aussuchen, zu denen man auf der Expedition forschen will.

Dann wären da noch die Expeditionen selbst, die auf ferne Kontinente führen. Nicht zuletzt ist die Option, Veröffentlichungen zu den Reisen zu machen, ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Für einige der Aktionen bekommt man während des Spiels schon Siegpunkte, manche werden erst bei Spielende gewertet. Wer zum Schluss die meisten Siegpunkte hat, gewinnt das Expeditionsspiel.

Für wen ist das geeignet?

Ein Spiel für alle Langzeitplaner:innen und Ästheten. Beim detailreich gestalteten »Encyclopedia« muss man einerseits die Spielzüge vorausplanen und andererseits auch schnell umplanen können, wenn die verfügbaren Tiere so gar nicht zu den eigenen Expeditionsplänen passen. Die vielen Tierkarten und die unterschiedlichen Experten sorgen mit dem wechselhaften, aber manipulierbaren Würfelglück für einen hohen Wiederspielwert.

Holy Grail Games; 1 – 4 Spieler:innen; ab 12 Jahren; Autor:innen: Éric Dubus, Olivier Melison