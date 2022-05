»Das verrückte Labyrinth« Worum ging's noch mal? Wir haben einen Job: kreuz und quer durch den Irrgarten laufen und als Erste alle geheimnisvollen Dinge von unseren Karten finden. Na, dann mal los!

Das klingt einfach? Ja, das wäre alles wirklich ein Kinderspiel, wenn die Konkurrenz den vermaledeiten Irrgarten nicht ständig neu arrangieren würde. Das Labyrinth besteht aus sieben mal sieben Feldern, auf denen jeweils eine Gängekarte liegt. Jede zweite der so entstandenen Reihen lässt sich mithilfe einer weiteren Gängekarte verschieben. Ärgerlich, denn auf den Karten befinden sich genau die Lebewesen und zauberhaften Gegenstände, die wir aufsuchen müssen. Auf Schatzkarten, die gleichmäßig und verdeckt an alle Spieler:innen verteilt werden, sind all die wichtigen Dinge – Zauberbuch, Einhorn, Ring und Edelstein – sind noch einmal abgebildet. Das Ziel des Spiels ist, alle diese Schätze mit der eigenen Figur auf dem Spielfeld nacheinander zu erreichen. Klingt bei 49 Feldern einfach? Wäre es aus, wären da nicht die verflixten Gänge, die man bei jedem Zug verändern muss. So entstehen schnell neue Wege und lästige Sackgassen. War die schwarze Katze gerade noch zum Greifen nahe, haben die Mitspieler:innen den schönen Plan schnell zunichtegemacht und sie ans andere Ende des Irrgartens verschoben.

»Das verrückte Labyrinth«-Schachtel, früher (links) und heute Foto: Diana Doert / DER SPIEGEL / Diana Doert / DER SPIEGEL

Taugt das heute noch? Als das Spiel im Jahr 1986 herauskam, waren meine Labyrinth-Skills hervorragend. Meine Schmerzgrenze für Frust lag dagegen eher auf durchschnittlichem Niveau. Auch heute kann es mich auf die Palme bringen, wenn wieder und wieder der Weg zum gesuchten Gegenstand verschwindet. Zum Glück kann man es den anderen umgehend heimzahlen. Trotzdem sollte man nicht zu empfindlich sein. Das Spiel ist immer noch bezaubernd gestaltet, die optischen Veränderungen halten sich zum Glück in Grenzen. Wer ein gutes Kinderspiel sucht, bei dem der Nachwuchs ein paar Schritte im Voraus zu planen lernt, ist hier immer noch bestens aufgehoben. Und wenn man merkt, dass es zu leicht wird, kann man mit dem damaligen Nachfolger »Das Labyrinth der Meister« gleich weiter zocken.

Ein alter (links) und der aktuelle Spielplan von »Das verrückte Labyrinth« Foto: Diana Doert / DER SPIEGEL / Diana Doert / DER SPIEGEL

Ravensburger; 2 – 4 Spieler:innen; ab 7 Jahren; Autor: Max J. Kobbert

Für Nostalgie-Allergiker gibt es hier noch einen Schwung Empfehlungen für Labyrinth-Spiele, die garantiert jeden Blutdruck in die Höhe schießen lassen. »Magic Maze« Worum geht’s? Das »Helden sein« haben wir ganz schön versemmelt. Wir, ein Magier, eine Heldin, ein Barbar und eine Diebin, haben uns peinlicherweise unsere Ausrüstung klauen lassen. Hilft alles nix, wir ziehen ins nächste Einkaufszentrum und stehlen uns den neuen Kram einfach zusammen. Alle gleichzeitig rein, plündern, Treffen am Ausgang – so jedenfalls der Plan.

Bild vergrößern Foto: Diana Doert / DER SPIEGEL

Ganz so einfach läuft es dann aber doch nicht. Erstens: Wir reden nicht miteinander. Zweitens: Das Einkaufszentrum entsteht erst nach und nach. Drittens: Wir haben für den Coup nur wenig Zeit. Zum Glück spielen wir gemeinsam und dürfen alle Figuren bewegen. Aber jeder von uns nur in eine bestimmte Richtung. So werden die Himmelsrichtungen gleichmäßig an die Mitspielenden verteilt. Gestartet wird mit einem Kaufhausplättchen und der frisch umgedrehten Sanduhr. Ab jetzt müssen wir die Spielfiguren an die richtigen Orte bringen, natürlich alle nur mit den jeweiligen Bewegungsmöglichkeiten. Sobald eine Figur auf dem passenden Symbol steht, wird ein neues Kaufhausplättchen angelegt. So tauchen nach und nach die dringend benötigten Waffenläden auf. Haben alle die nötige Ausrüstung erbeutet, müssen wir nur noch zum Ausgang rennen. Wenn nur nicht die Sanduhr schon fast durchgelaufen wäre! Zum Glück darf man sie beim Erreichen bestimmter Orte umdrehen und dann sogar kurz miteinander sprechen. Die Spielregeln werden innerhalb von sieben Einstiegsszenarien nach und nach erklärt, sonst würden unsere Plünderer ganz schön ins Schwitzen kommen. Taugt das was? Für alle, denen »Das verrückte Labyrinth« zu ruhig ist und die gerne schweigsam und kooperativ unterwegs sind, ist »Magic Maze« genau das richtige Spiel. Die viel zu schnell durchlaufende Sanduhr und die fehlende verbale Kommunikation können einen ganz gepflegt in den Wahnsinn treiben. Wenn alle eingespielt sind, kommen ganz bemerkenswerte Partien zustande. Reden wird halt doch manchmal überbewertet. Pegasus; 1 – 8 Spieler:innen; ab 8 Jahren; Autor: Kasper Lapp

»Saboteur The Lost Mines« Worum geht’s? Zwerge und Gold, das weiß man spätestens seit »Herr der Ringe«, sind eine untrennbare Kombination. Darum wundert es nicht, dass die zwei Clans im Spiel »Saboteur The Lost Mines« vor nichts zurückschrecken, um als Erste den Weg durch den Wald zu den begehrten Minen zu finden.

Bild vergrößern Foto: Diana Doert / DER SPIEGEL

Zunächst werden geheim Charakterkarten verteilt, denn nicht jeder Zwerg ist ein loyales Clanmitglied, nein, es gibt auch Verräter in den eigenen Reihen. Jeder Clan hat sein Startfeld, von dem aus mithilfe von Handkarten der Weg durch den Wald gebaut und Aktionen durchgeführt werden. So gibt es neben den langsam wachsenden Wegen die Möglichkeit, mehr über die Minen zu erfahren. Denn nicht jede davon birgt wertvolle Schätze, manche beherbergen gefährliche Drachen. Außerdem lauern auf dem Weg Fallen, die es unschädlich zu machen gilt. Die geheime Identität der anderen Zwerge, lästige Trolle am Wegesrand und unkooperatives Wetter tun ein Übriges, damit keine Langeweile aufkommt und man die Schätze nicht im Vorbeigehen einsammeln kann. Das Spiel geht über zwei Runden. Sobald keine Handkarten nachgezogen werden können, endet die aktuelle Runde. Zuletzt wird die wahre Identität eines jeden Zwerges aufgedeckt und ein großer Kassensturz gemacht. Der Clan mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Taugt das was? Die große Brettspielvariante des Kartenspiels »Saboteur« steht dem kleinen Vorbild in nichts nach. Zwerge, ein Drache, Schätze, intrigante Spione in den eigenen Reihen und immer neue Sackgassen und Fallen auf dem Weg zu den begehrten Minen. Das kurzweilige Spiel dauert zum Glück nie so lange, dass es bei einer Partie bleibt. Amigo; 3 – 9 Spieler:innen; ab 10 Jahren; Autor: Fréderic Moyersoen

»Ghost Adventure« Worum geht’s? Ein Kreisel, viele Wege und jede Menge Bonuspunkte. Aber der Reihe nach. Wir helfen bei diesem Spiel einer kleinen Geistermaus, die Bewohner unserer beschaulichen Kreiselwelt vor Gefahren zu schützen. Beim Spielen sieht das dann so aus, dass man einen sich irre schnell drehenden Kreisel über mehrlagige, beidseitig bedruckte Spielpläne lotst. Einhändig natürlich, Spielplan- und Spielerwechsel inklusive. Jede Partie besteht aus einer Mission, die angibt, welche der Spielpläne bespielt werden und was man auf den Plänen mit dem Kreisel erreichen muss. Da sich so ein Kreisel nicht ewig dreht, gibt es Zaubertränke, die einen Neustart erlauben, ohne dass man gleich das ganze Spiel verliert. Die Zahl der Tränke ist aber begrenzt, also tut man gut daran, sich, bevor der Kreisel rotiert, mit den Mitspieler:innen zu beraten, was in welcher Reihenfolge von wem gemacht wird. Hat man die Einsteigermissionen gemeistert, steht der großen Kreiselmission nichts mehr im Wege.

Bild vergrößern Foto: Diana Doert / DER SPIEGEL

Taugt das was? Diese Hektik! Spielpläne drehen, weiterreichen, Symbole suchen, den Kreisel im Auge behalten, alles gleichzeitig. Als passionierte Grobmotorikerin habe ich hier meine Mühe, mit den jüngeren und viel fähigeren Kreiselexperten mitzuhalten, aber das trübt den Spielspaß kein bisschen. Wer ein Spiel sucht, bei dem garantiert niemand sitzen bleiben kann, ist hier genau richtig. Pegasus; 1 – 4 Spieler:innen; ab 8 Jahren; Autor: Wlad Watine