Kartenspiele für zwei Personen Nimm das! Und das! Und das!

Manchem mag dieses Spiel bekannt vorkommen: Vor einigen Jahren erschien »Flügelschlag«, bei dem man Vögel sammelt, sie auf seinem Spielplan in passenden Lebensbereichen ansiedelt und ihre Fähigkeiten nutzt, um Ressourcen und Siegpunkte zu sammeln.

»Flügelschlag Asien« ist nach »Europa« und »Ozeanien« die vierte Erweiterung für das Erfolgsspiel. Damit kann man entweder die Grundversion nun auch mit sechs oder sieben Personen spielen – oder, was besser ist, es als eigenständige Zweier- oder Solovariante auf den Tisch bringen. Das Spielgefühl ist dabei ähnlich wie beim Original: Wir sammeln Vogelkarten, Eier und Futtermarker und wetteifern um Siegpunkte.

Neu ist ein kleiner Extraspielplan, auf dem wir Marker ablegen, um vorgegebene Rundenziele zu erreichen. Mal will man viele Marker in einer Reihe haben, mal die meisten auf einem bestimmten Nesttyp oder Belohnungsfeldern. Das Spiel geht über vier Runden. Da alle Zwischenwertungen schon von Anfang an sichtbar sind, kann man gut strategisch planen. Wer richtig Atmosphäre an den Spieltisch bringen will, sollte sich Marcus Nergers kostenlose »Flügelklang«-App herunterladen (Hier für Android , hier für Apple ). Einfach die Karte vor die Kamera halten, und schon hört man das passende Vögelchen zwitschern.

Autorin: Elizabeth Hargrave; Für zwei Personen ab zehn Jahren, 40 bis 70 Minuten

Hand drauf: Hobbyornithologen und entspannte Strategen

Finger weg: Haudraufspieler und Interaktionsbedürftige