Harmlos bunt kommt »Ten« daher: 129 Spielkarten in vier Farben mit den Werten 1 bis 9 (niedrige Zahlen sind öfter im Spiel), viele schwarze und ein paar weiße Spielsteine. Die Regeln sind zwar übersichtlich, aber die Entscheidungen nicht trivial. »Ten« ist ein Push-Your-Luck-Spiel: Je mehr man aufs Spiel setzt, desto mehr kann man gewinnen – aber eben auch verlieren.

Ziel ist es, möglichst lange Straßen in der eigenen Auslage zu haben, also durchgehende Zahlenfolgen. Dabei helfen Jokerkarten, die über Auktionen versteigert werden. Ein Kartenmarkt in der Tischmitte sorgt für zusätzliche taktische Möglichkeiten. Das Spiel geht sich entspannt an, aber man merkt bald: Kluges Taktieren ist möglich und führt zum Sieg. Das Autorentrio war schon für das ebenfalls elegante »Punktesalat« verantwortlich. »Ten« ist eine Empfehlung für Liebhaber abstrakter Kartenspiele, die ein bisschen anspruchsvoller unterwegs sind.