Jeder am Tisch bekommt ein hübsches kleines Regal und eine persönliche Aufgabenkarte. In die Mitte kommt ein Spielplan mit den »Lieblingsstücken«, Plättchen in verschiedenen Farben – bis zu drei darf man sich nehmen und in beliebiger Reihenfolge in eine Spalte seines Regals fallen lassen. Außerdem gibt es noch allgemeine Aufgaben, an denen sich alle versuchen können.

Die Plättchen sind allerliebst illustriert, mit verschiedenen Kätzchen, Pokalen, Büchern und Brettspielstapeln, aber das ist alles nur Deko. Was zählt, sind die Farben, die am Ende richtig angeordnet sein müssen. Das spielt sich entspannt nebeneinanderher, man puzzelt friedlich herum, bis das Regal fertig eingeräumt ist. Interaktion gibt es wenig, allenfalls schnappt man einander mal ein beliebtes Teil weg, aber der Frust hält sich in Grenzen, es wird ja nachgelegt. Ein schönes, schnell erlerntes Spiel für alle, die es gern aufgeräumt haben.

Autoren: Phil Walker-Harding und Matthew Dunstan, für zwei bis vier Personen ab acht Jahren, 25 bis 35 Minuten

Hand drauf: Vier-gewinnt-Freunde, Ordnungsliebende, entspannte Raumausstatterinnen

Finger weg: Dekohasser, Liebhaberinnen großer Herausforderungen, Interaktionsbedürftige