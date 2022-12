Taugt das heute noch?

Jein. Die heutige Ausgabe kommt mit ein paar Änderungen daher. Das fängt damit an, dass Länder nicht mehr »erobert«, sondern »befreit« werden, seit es wegen derartig militärischer Formulierungen in der Spielbeschreibung in den Achtzigern Ärger mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gab. Geheime Aufträge und eine ganz brauchbare Zwei-Personen-Version verhindern zudem endloses Gewürfel. Ein glücksbasiertes Kriegsspiel bleibt »Risiko« dennoch. Aus nostalgischen Gründen mal ein, zwei Runden spielen ist ganz nett, aber da es so viel bessere Eroberungsspiele gibt, sollte man nach einer Partie »Risiko« lieber anderes ausprobieren.

Hasbro; 2–4 Spieler:innen; ab 8 Jahren