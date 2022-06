Taugt das heute noch?

Ich erinnere mich überraschend gut an die vielen, vielen Partien »Spiel des Lebens«. Die Vorfreude, darauf, Häuser, Brücken und vor allem das Zahlenrad in den Spielplan bauen durften, war immer groß und das Zahlenrad sowieso ein Highlight, das dieses Spiel von all den anderen im Spieleschrank unterschied. Würfeln kann jeder, aber so ein Glücksrad drehen? Wow!

Aber sonst? Ganz ehrlich: wie bekloppt war das denn? Man musste ein Auto haben. Man musste heiraten. Ohne Auto-, Lebens- und Feuerversicherung war an einen Sieg kaum zu denken. Beim »Spiel des Lebens« war alles in Stein gemeißelt, an alternative Lebensentwürfe oder gar Freunde nicht zu denken.