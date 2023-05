Niedertracht. Heimtücke. Lust am Quälen. Mit lustigen bunten Bildern großäugiger Eiswürfel kommt das Spiel »Cool Runnings« daher – aber wer genau hinsieht, erkennt schon auf dem Cover, dass dieses Spiel die niedersten Instinkte weckt.

Leider macht das sehr viel Spaß. Gelernt ist es schnell: Jeder bekommt einen Eiswürfel, der in einen Halter auf eine kleine Schale gelegt wird, und vier Karten, die immer wieder ergänzt werden. Jede Karte bietet zwei Optionen: Entweder greift man einen gegnerischen Eiswürfel an oder bewegt den eigenen in Richtung Ziel.

Die Angriffe sind einer fieser als der andere: Da wird der arme kleine Würfel mit Salz malträtiert, aus einer Pipette mit Wasser begossen, behaucht, gerieben oder extra fest in der Hand des hämisch grinsenden Gegners gehalten, während der Würfeleigner laut von »ein Eiswürfel« bis »zehn Eiswürfel« zählen muss, um ihn zu befreien. Aggression erzeugt Rache, Rache wiederum Rache, und am Ende schmelzen alle dahin, während der eine, der sich eher herausgehalten hat, Richtung Ziel strebt – bis er die Neider auf den Plan ruft, die sich jetzt alle auf seinen Würfel stürzen.

Siegen kann man entweder, indem man den letzten überlebenden, und sei es noch so kleinen, Eiswürfel besitzt oder indem man zuerst ins Ziel kommt. Der Spielplan wird variabel aus wasserfesten Kunststoffplatten zusammengesetzt, was super ist, die Karten sind leider aus Pappe, was nicht ganz so super ist – denn trocken bleibt bei diesem Spiel höchstens der Humor, deshalb sollte man es lieber draußen spielen. Den Eiswürfelbehältern hätte ein etwas flexibleres Material gutgetan. Man braucht viel Geduld, um die Würfel daraus zu lösen – aber vielleicht sträuben sie sich ja auch nur gegen ihr unausweichliches Schicksal.

Warum? Weil es Sommer ist und sehr vergnüglich, mit Eiswürfeln Unfug zu treiben.

Für wen? Eigentlich für jede Runde, die zu Albernheit aufgelegt ist – kleine oder besonders sensible Kinder könnten mit der Würfel-Quälerei allerdings überfordert sein. Der Verlag gibt »ab acht Jahren« an, das ist aber eher hoch gegriffen.

Wie lange? Eine Partie dauert eine knappe halbe Stunde – kann aber auch früher vorbei sein.