Daunenschlafsäcke im Test Weich, warm, wohlig

Doch: Was zu kalt oder zu warm ist, empfindet jede und jeder anders. Da hilft es, dass Schlafsäcke in der Regel mit Temperaturwerten, für die sie sich eignen, gekennzeichnet sind. Außerdem geben die Hersteller meist an, für welche Jahreszeiten die Säcke taugen. Ich bevorzuge Modelle, die ich von Frühjahr bis Herbst nutzen kann. Sollte ich doch irgendwann im Winter im Schnee übernachten wollen, würde ich mir dafür lieber ein speziell für solche extremen Verhältnisse entwickeltes Modell besorgen.

Ein Tipp: Der kleine Kompressionssack, der mitgeliefert wird, ist nur für den Transport bestimmt, nicht für die Lagerung des Schlafsacks, da die Daunen darin sehr gequetscht werden. In der Regel liegt für die Aufbewahrung eine größere und luftdurchlässige Tasche bei, in der sich die Federn entfalten und durchlüften können.

Kein künstliches Material bringt so viele gute Eigenschaften mit wie Daunen. Aber es gibt auch Nachteile. Vor allem: Die weichen Federn stammen von Enten oder Gänsen. Das lässt sich nicht schönreden, aber man kann das Tierleid zumindest durch zertifizierte Produktionsbedingungen reduzieren. Bei entsprechenden Schlafsäcken erkennt man das zum Beispiel am Label RDS, was für Responsible Down Standard steht. Das hat allerdings Auswirkungen auf den Preis: Schlafsäcke mit einer zertifizierten Daunenfüllung sind relativ teuer.

Ganz praktisch finde ich, dass der seitliche Reißverschluss bis zum Knöchel herunterreicht und für etwas Belüftung an den Füßen auch von unten geöffnet werden kann. Er ist so vernäht, dass er sich auch bei der Nutzung mit einer Hand nur schwer mit dem Stoff verhaken kann. Die Kapuze lässt sich mit einem Zugband justieren. Die kleine Netztasche an der Innenseite habe ich gerne für die Ladebox meiner In-Ear-Kopfhörer genutzt, die ich häufig als Einschlafhilfe nutze. Sehr angenehm ist der leicht gepolsterte Nacken, wodurch man auch mal auf ein Kissen verzichten kann.

Für die Füllung wurden 230 Gramm zertifizierte Gänsedaunen aus Europa genutzt, die eine Bauschkraft von 750 Cuin erzielen. Den V.I.B gibt es allerdings auch in Varianten mit einem größeren Füllgewicht. In unseren Breitengraden reicht mir diese Dicke allerdings aus. Selbst bei Temperaturen im einstelligen Bereich wurde es mir darin nicht kalt.

Nach der Übernahme des deutschen Herstellers Yeti lässt der dänische Outdoorspezialist Nordisk seine Schlafsäcke weiterhin von Hand in Deutschland herstellen. Dieser optisch sehr ansprechende Schlafsack ist sehr schlank geschnitten, was die Bewegungsfreiheit ein wenig einschränkt. Das sehr weiche und atmungsaktive Material ist dafür tadellos.

Outwell Oak Lux

Der Schlafsack hat an beiden Seiten Reißverschlüsse, die etwa bis zum Knie reichen. Ein Vorteil dieser Konstruktion: Öffnet man beide Seiten gleichmäßig, lässt sich das komplette Oberteil umklappen. Die gepolsterte Kapuze kann man mit Zugbändern justieren. Praktisch ist der kleine Einschub für ein zusätzliches Kissen am Nacken.

Forclaz Trek900

Trotz hohem Cuin-Wert fehlt es dem Schlafsack an Bauschkraft. Dennoch eignet er sich vor allem im Sommer als verhältnismäßig günstiger Einstieg in die Welt der Daunen.

Sea to Summit Ember Eb II

Mir sind Schlafsäcke manchmal zu warm und häufig zu unflexibel. Aus diesem Grund habe ich für den Test eine Alternative gesucht. Beim Ember Eb II handelt es sich um einen Quilt mit Daunenfüllung, der wie eine Decke genutzt wird. Aber – und das ist der Clou – er lässt sich mit flexiblen Schnüren an einer Luftmatratze befestigen. Am Fußteil befindet sich wiederum ein Zugband, wodurch eine Art Tasche entsteht, in die man hineinschlüpft. Das kennt man von Hotels, in denen die Bettdecken oft an den Kanten unter die Matratze gesteckt werden. Für mich eine optimale Lösung, denn so habe ich das Beste aus beiden Welten – in einer einwandfreien Qualität.

Das Material der Außenhaut besteht aus Nylon. Das Besondere ist in diesem Fall, dass sich die Luft darin hervorragend hält und die Füllung aus RDS-Gänsedaunen mit einem Bauschkraft-Wert von 850 Cuin genug Platz zur Entfaltung hat. Mit einem leichten Rütteln verteilen sich die Daunen locker in den Luftkammern. Allerdings rutscht die glatte Decke bei jeder Drehung zur Seite, wenn man sie nicht befestigt. Es ist schade, dass die Bänder nicht vernäht sind und in kleinen Öffnungen stecken, aus denen man sie bei Bedarf herauszieht. So muss man aufpassen, dass man sie nicht verliert, wenn man sie nicht nutzt. Praktisch sind dagegen die kleinen Taschen an den oberen Ecken, in die ich beim Zudecken meine Hände stecken kann.

Die Wärmeleistung ist sehr hoch, selbst bei Temperaturen um die fünf Grad habe ich nicht gefroren. Eine spezielle Behandlung soll die Daunen vor Feuchtigkeit schützen. Das war im Winter Sardiniens sehr praktisch, da die Luft morgens ziemlich feucht werden kann. Der Deckenschlafsack zeigte selbst unter diesen Bedingungen keine Schwäche.