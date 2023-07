Jackery stellt die wahrscheinlich auffälligsten Powerstations her. Dank der Akzentfarbe Orange haben die Geräte einen hohen Wiedererkennungswert. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb das Unternehmen nach eigener Aussage Marktführer in diesem Segment ist. Auch bei meinem Test auf einem Festivalcampingplatz wurde ich etliche Male auf die Powerstation angesprochen. Schon von Weitem hat man das Gerät gesehen und die Funktion erkannt. Die Explorer 2000 stand meistens vor meinem Wagen. Bei dem Gewicht von fast zwanzig Kilogramm wäre ständiges Verstauen keine Freude gewesen. Dank des beweglichen und klappbaren Griffes konnte ich die Powerstation mit einem Fahrradschloss am Fahrzeug sichern.

Das Gerät ist schwer und sehr gut verarbeitet. Alles an der Explorer 2000 fühlt sich hochwertig an – auch wenn die Farbgebung etwas von einem Spielzeug hat, finde ich. Die benötigten Kabel – natürlich ebenfalls in knalligem Orange – werden in einer praktischen Tasche geliefert. Damit lässt sich der mit 2160 Wattstunden (Wh) großzügig dimensionierte Lithium-Ionen-Akku der Powerstation zum Beispiel an einer Streckdose oder während der Fahrt am 12-Volt-Anschluss im Auto aufladen.

Apropos aufladen: Vor der Nutzung muss die Powerstation mit Strom gefüllt werden. An der heimischen Steckdose dauert das etwa zwei Stunden. Im Auto muss man bis zu 24 Stunden warten, das ist bestenfalls eine Notlösung. Per Solarpanel kann es schneller gehen, wenn genügend Sonne da ist. Mit einem 200-Watt-Panel dauert das Aufladen bis zu 14 Stunden, mit zwei Panels halbiert sich die Zeit. Während des Ladens kann die Powerstation weiter genutzt werden, was die Ladezeit entsprechend verlängert.

Auf dem Festival sollte die Powerstation vor allem den Wasserkocher und einen Elektrogrill mit Strom versorgen. Darüber hinaus wurden Smartphones und Akkulampen aufgeladen. Das großzügige Display zeigte jederzeit den Verbrauch an und wie lange die elektrische Energie bei gleichbleibendem Konsum noch ausreichen könnte. Insgesamt verfügt die Explorer 2000 Pro über zwei klassische Steckdosen, einen 12-Volt-Ausgang, zwei USB-A-Anschlüsse mit 18 Watt Ausgangsleistung und zwei USB-C-Anschlüsse, die bis zu 100 Watt ausgeben können. Jeder Anschlusstyp wird per Schalter einzeln aktiviert.

Der Wasserkocher mit einem Fassungsvermögen von einem halben Liter benötigt etwa 600 Watt. Bis das Wasser kochte, dauerte es wenige Minuten. Der Akku der Jackery hatte nach einem Durchgang nur wenige Prozentpunkte verloren. Rechnerisch hätte ich den Wasserkocher bei voller Leistung etwa drei Stunden laufen lassen können. Anders sieht es beim Elektrogrill aus. Dessen Leistungsaufnahme liegt auf der höchsten Stufe bei knapp 2000 Watt, maximal eine Stunde Grillzeit wäre so drin gewesen. Ich reduzierte die Leistung auf etwa die Hälfte, nach einer halben Stunde Grillvergnügen habe ich etwa ein Viertel der gespeicherten Energie ins Grillgut investiert.