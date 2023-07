Bilderbücher für Kinder Klein, aber oho

Ich weiß nicht, was den dänischen Verleger Per Carlsen dazu veranlasste, 1954 das erste kleine Bilderbuch zu verlegen. Ich liebte sie jedenfalls als Kind und bis heute als Vorleserin, denn sie lassen sich gut mitnehmen und sind rasch durchgelesen. Mittlerweile gibt es Kinderbücher auch von anderen Verlagen in vielen kleinen Formaten. Sie haben allerdings digitale Konkurrenz bekommen: Während man vor einigen Jahren Kindern in der Karre oder auf Autofahrten mit einem kleinen Buch bei Laune hielt, werden sie heute mit einer Handy-Glotze ruhig gestellt. Dabei gibt es so tolle Unterhaltung auf Papier!

Die folgenden fünf Büchlein für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren finde ich lesenswert und originell. Sie handeln von Schmetterlingen, Feuerwehrleuten, Kinderbuchfiguren und den merkwürdigen Gesetzen des Freibadlebens.