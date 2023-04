Kreativ-Bücher für Kinder Du kannst es!

Der Titel dieses Buchs klingt zwar etwas anbiedernd, der Inhalt kam dennoch auch bei meinen Testlesern sehr gut an. Dass man es für Vierjährige kauft, wie der Verlag es gerne hätte, würde ich nicht empfehlen. In dem Alter hören Kinder meist gerade erst auf, Kopffüßler zu malen – was interessieren da Picasso oder Perspektiven? Da es sich direkt an Kinder wendet, sollte es auch von ihnen gelesen und verstanden werden können.

Was ist hier los? Dieses handliche Buch bietet einen kurzweiligen Einstieg in die Welt der Kunst, ob als Ergänzung zur Schule oder aus eigenem Interesse. Links: das Kunstwerk. Rechts: ein Text von überschaubarer Länge mit Hintergrundinfos zum Werk, der Künstlerin und ihrer Technik sowie Tipps und gedankliche Anregungen, wie man so etwas selbst hinbekommt.

Neben den Anregungen zur eigenen Kreativität erklärt es auch Grundsätzliches zu Zeichentechniken, ohne die es schnell frustig werden kann, und gibt einen Überblick zur Kunstgeschichte.

Beste Lesezeit: Vor der nächsten Vernissage.

Empfohlenes Alter: Von 8 bis 99 Jahren.