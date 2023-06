Der Home X10CD ist ein Einsteigermodell, das vielseitig eingesetzt werden kann. Er vernichtet bis zu zehn zusammengetackerte Seiten Papier auf einmal, schreddert auch Kreditkarten und CDs. Wie bei allen Geräten im Test – außer dem Dahle PS 380 – hebt man die Schneidemechanik vom Behälter, um diesen zu leeren.

Der im Vergleich zum übrigen Testfeld günstige Preis von weniger als 50 Euro schlägt sich jedoch in der Verarbeitungsqualität nieder. Das Plastik des 15 Liter Papierschnipsel fassenden Behälters ist eher dünn – und schon beschädigt bei uns angekommen. Am Boden sind Risse im Plastik zu erkennen. Das mag am Paketdienst liegen und nicht am Hersteller, lässt aber ahnen, dass das Material nicht sonderlich stabil ist. Zudem ist das Hama-Modell mit einer Betriebslautstärke von bis zu 72,8 dB das lauteste Gerät im Test.

Der Hersteller empfiehlt außerdem, das Schneidwerk nach jedem Entleeren des Abfallbehälters zu ölen. Alle Hersteller bieten dafür spezielles Schmiermittel für Aktenvernichter an – auch in Form von Ölblättern, die wie normales Papier in den Schredder gesteckt werden.

Das gefällt: Liefert zum günstigen Preis einen hohen Sicherheitsstandard. Vernichtet nicht nur Papier, sondern auch Kreditkarten, CDs und DVDs.

Das weniger: Recht laut, vergleichsweise kleiner Auffangbehälter, anfällig für Beschädigungen.