Misst man den Blutdruck, erhält man zwei Werte: den systolischen und den diastolischen Blutdruck. Bei jedem Herzschlag zieht sich die linke Herzkammer zusammen und drückt das in ihr enthaltene Blut in die Hauptschlagader, wodurch der Druck in den Gefäßen ansteigt. Diese Maximalbelastung ist der systolische Blutdruck. Anschließend entspannt sich die Herzkammer wieder, neues Blut fließt hinein und der Druck in den Adern fällt ab. Der nun gemessene, niedrigere Wert ist der diastolische Blutdruck. Beide Werte sind nicht unabhängig zu betrachten, sondern können in ihrem Verhältnis zueinander auf verschiedene Krankheitsbilder hinweisen.

Wer hohen Blutdruck oder Herzprobleme hat, sollte seinen Blutdruck regelmäßig messen. Für den Hausgebrauch gibt es zwei Produktvarianten: Geräte für das Handgelenk und für den Oberarm.