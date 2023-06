Das Fazit der Expertinnen und Experten: Apple setzt den Maßstab. Bei den großen, mittleren und kleinen Tablets landet jeweils eine iPad-Variante auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgt meist ein Samsung-Gerät. Allerdings kosten die am besten bewerteten Modelle auch sehr viel Geld. Je nach Größe und Ausstattung können das mehr als 1000 Euro sein. Doch es gibt auch gute Geräte, die mehrere Hundert Euro günstiger sind.

Bei den großen Geräten mit einer Bilddiagonale größer als 30 Zentimeter bewertet die Stiftung Warentest das Honor Pad 8 mit der Note 2,2 als gut. Bei der Akkuleistung liegt es im Vergleich mit Geräten ähnlicher Größe sogar an der Spitze. Bevor sie 2020 an ein chinesisches Konsortium verkauft wurde, gehörte die chinesische Marke Honor zu Huawei. Anders als Huawei-Geräte, die von US-Sanktionen betroffen sind , werden die Honor-Tablets mit vorinstallierten Google-Diensten ausgeliefert. Den Spitzenplatz belegt aber das Apple iPad Pro mit einem 12,9-Zoll-Bildschirm der fünften Generation. Es wird sogar insgesamt etwas besser benotet als das entsprechende iPad der sechsten Generation. Der zweite Platz geht an das Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, dessen Bildschirm noch etwas größer ist.