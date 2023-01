Das ernüchternde Fazit: So richtig überzeugen kann keines der drei Modelle. Dass die Tester mit den Kopfhörern so hart ins Gericht gehen, liegt vor allem am Klang: Die Bässe sind schwach, denn sie werden über Haut und Knochen weniger gut übertragen als über den Gehörgang.

Im Test zeigt sich aber auch, wo die Vorteile der Knochenschall-Technik liegen – und für wen sie geeignet ist: Weil sie, anders als In-Ohr-Kopfhörer, keinen Druck im Ohr erzeugen, können sie Viel-Hörern den Alltag erleichtern.

Umgebungsgeräusche übertönen sie bei normaler Lautstärke nicht und sorgen so für mehr Sicherheit, etwa beim Musikhören auf dem Fahrrad. Zudem staut sich im Sommer oder beim Sport keine Hitze am Ohr an, ganz im Gegensatz vor allem zu ohrumschließenden Kopfhörern.