Ladegeräte mit USB-C im Test Schluss mit dem Steckdosen-Stau

Mit 296 Gramm, ohne Kabel, ist dieses Modell eines der schwersten im Test. Damit ist es, genau wie das Mophie Speedport 120, für den Schreibtisch besser geeignet als für die Reisetasche. In Kombination mit vier rutschfesten Gummifüßen sorgt seine Masse dafür, dass es auch beim Ein- und Ausstecken von Kabeln stabil auf dem Tisch stehen bleibt.

Die maximale Leistung gibt Ugreen mit 100 Watt an, 20 weniger als das ähnliche Mophie Speedport 120 liefert. Genau wie jenes hat es vier Anschlüsse, dreimal USB-C, einmal USB-A. Nur die als C1 und C2 bezeichneten Buchsen liefern die volle Leistung, die beiden anderen Buchsen werden mit 22,5 Watt angegeben.

Das Messgerät zeigt eine Leistung von 93 Watt an, wenn nur das MacBook Pro an einem der oberen Anschlüsse hängt. Sind alle vier Buchsen besetzt, halbiert sich dieser Wert auf knapp 45 Watt. Bei den Smartphones liefern die Anschlüsse sehr unterschiedliche Werte. So bekommt das Samsung an C1 und C2 gute 24 Watt, an C3 18 Watt und an der USB-A-Buchse nur noch 9 Watt. Das Xiaomi wird am selben Anschluss immerhin mit 14 Watt versorgt, bekommt an C3 11 Watt und an den oberen Buchsen bekommt es 22 Watt.

Der recht große Karton, in dem das Gerät geliefert wird, besteht aus Pappe, allerdings werden auch hier eine Plastikfolie und ein Plastikbeutel verwendet, um den Inhalt des Kartons einzuwickeln.