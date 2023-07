So pragmatisch die Typbezeichnung 633 ist, so interessant ist Ankers Ladegerät. Das fängt damit an, dass der für Ladegeräte bekannte Hersteller ein Netzteil samt 1,5-Meter-Kabel mitliefert. Dank Adapter passt es sowohl in deutsche als auch in amerikanische Steckdose. Es geht weiter mit einem LED-Leuchtring an der Unterseite, der kurz aufleuchtet, wenn man sein iPhone zum Laden auflegt und blinken soll, wenn er Fehler feststellt. Ansonsten hat er aber keine Funktion. Wer die Anker-Station im Schlafzimmer nutzt, wird sich über diese Leuchtarmut freuen.

Das Highlight ist aber, dass eine abnehmbare Powerbank Teil der Konstruktion ist. Wenn die Zeit also knapp sein sollte, nimmt man einfach das iPhone samt hoffentlich geladener Powerbank heraus und lädt unterwegs weiter. Die Energie in der Powerbank reicht, um ein großes iPhone gut einmal aufzuladen und dann noch eine kleine Reserve zu haben. Auf der Grundplatte der Station selbst lässt sich darüber hinaus ein zweites Gerät aufladen. Hier denkt der Hersteller natürlich an AirPods mit kabellosem Ladecase. Anders als Anker schreibt, konnte ich dort aber auch Geräte anderer Hersteller sowie Android-Handys mit Strom betanken.