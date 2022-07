Weil sie direkt mit WLAN funkt, benötigt die Outdoor-Steckdose kein zusätzliches Gateway. Das spart Platz und Geld. Zudem vereint sie gleich zwei Steckdosen. Doch besonders energiehungrige Duos lassen sich damit nicht verknüpfen. Das Modell ist für die Stromstärke von 10 A spezifiziert. Das entspricht 2.300 Watt Leistung und damit gerade einmal so viel, wie die meisten Einfachzwischenstecker stemmen. Für zwei leistungsstarke Pumpen ist das recht wenig. Lichterketten sind natürlich kein Problem.

Entgegen einer früheren Angabe des Herstellers ist das Modell nicht gemäß IP64-Standard abgedichtet. Auf der Produktwebseite vermerkt und im Gehäuse eingestanzt ist »IP44«. Einen Regenschauer kann es also ab, aber kein Pfützenbad. Die 30 Zentimeter lange Zuleitung sollte man deshalb nicht auf den Boden baumeln lassen.

An der Steckerleiste selbst kann man beide Verbraucher nur gleichzeitig ab- und anschalten. Getrennt regeln lässt sich das ausschließlich per Smartphone-Software.

Die Hersteller-App erfordert ein Cloud-Konto. Es gibt aber auch eine HomeKit-Version des Modells, das mit dem Namenszusatz HK gekennzeichnet ist. Darüber lässt die Outdoor-Steckdose sich per QR-Code in Apples Home-App in Betrieb nehmen. Mehr als der obligatorische iCloud-Account, den Nutzer und Nutzerinnen von HomeKit ohnehin haben, ist dann nicht nötig.

In der Meross-App lässt sich die Zweifachsteckdose manuell, nach Uhrzeit, zum Sonnenuntergang und Sonnenaufgang oder per Countdown ein- und ausschalten. Wer weitere Meross-Produkte verwendet, kann den ganzen Bestand in Schaltszenen bündeln. Die HomeKit-Version startet und stoppt in der Home-App von Apple auch per Geofencing, also wenn sich ein iPhone dem Haus nähert oder davon entfernt.

Außer HomeKit bieten Samsung SmartThings und Amazon Alexa Kombinationsmöglichkeiten mit Technik anderer Hersteller. Per Sprache lässt sich die Outdoor-Steckdose mit Alexa, Google Assistant und, im Fall des HomeKit-Modells, mit Siri verwenden.