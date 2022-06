Smarte Ventilatoren im Test Wenn Apps für ein laues Lüftchen sorgen

Fazit: Komfortabler kühlen

Smarte Ventilatoren kühlen nicht besser als »dumme«, aber sie lassen sich viel bequemer bedienen. Sofern das Smartphone in der Hand oder das Mikrofon eines Sprachassistenten in der Nähe ist, können alle im Raum ihre bevorzugte Lüftereinstellung wählen und nicht nur, die- oder derjenige die oder der neben dem Gerät steht oder die Fernbedienung hütet. Bei jedem der fünf getesteten Geräte gelingt der Zugriff auf die vielen Geräteeinstellungen per App komfortabler als auf herkömmliche Weise.

Mehr noch als bei der manuellen Bedienung spielen smarte Ventilatoren ihre Stärken im Zusammenspiel mit weiteren smarten Geräten sowie im automatischen Betrieb aus. In dieser Hinsicht bieten die Smart-Life-kompatiblen Ventilatoren von Djive, InLine und Sichler mehr Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Herstellern als das Xiaomi-Modell, das in seinem Markenuniversum feststeckt. Dyson lässt sich viel weniger ins Smarthome integrieren, aber am besten per Sprache steuern.

Natürlich zählen auch die Ventilatoreigenschaften selbst. Das hinzugerechnet, schnürt Xiaomi das beste Gesamtpaket bei den Standgeräten, weil das Gerät besonders viele Betriebseinstellungen in petto hat, angenehm kühlt und leise läuft. Wer eine Deckenmontage nicht scheut und auf Sprachbefehle verzichten mag, greift alternativ zum Sichler-Modell, das noch mehr Luft bewegt und als Bonus die smarte Grundbeleuchtung gleich mit übernimmt.