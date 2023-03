Stiftung Warentest Das sind die besten Dockingstationen fürs Homeoffice

Mobiles Arbeiten wird immer beliebter, wobei mobil häufig doch den eigenen Schreibtisch meint. Je nach Job suchen dort Drucker, Kopfhörer, Webcam und externe Festplatte nach Anschlüssen am (Dienst-)Laptop. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »test« haben die Expertinnen und Experten der Stiftung Warentest Dockingstationen getestet, die versprechen, immer ausreichend Anschlüsse parat zu haben und so den Kabelsalat zu ordnen.