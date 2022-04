Stiftung Warentest Diese E-Reader sind die besten

Wer sich einen E-Book-Reader kauft, kann eigentlich kaum etwas falsch machen – außer er oder sie wählt ein veraltetes Modell oder das falsche System. Klingt absurd, ist aber so. In einem aktuellen Test von E-Book-Lesegeräten der Stiftung Warentest, erschienen in der »test«-Ausgabe 05/2022 und hier im Web nachlesbar , haben sieben von acht getesteten Modellen mit »Gut« abgeschnitten. Nur ein Modell wurde als lediglich »befriedigend« bewertet, das Pocketbook Basic 4. Zu alt, zu schlecht ausgestattet, zu teuer für das, was es kann, urteilten die Tester.