Bei beiden handelt es sich um klassische Strommessgeräte, die wie ein Zwischenstecker in die Steckdose gesteckt werden und eine eigene Steckdose haben, in die der Stecker des zu messenden Geräts kommt. Solche Geräte verfügen über ein paar Tasten zur Auswahl verschiedener Funktionen und zur Eingabe des Strompreises. Auf einem kleinen Display zeigen sie ihre Messwerte an. Die Bedienung ist allerdings unterschiedlich gut gelöst, bei den Produkten von Brennenstuhl und Alecto bemängeln die Tester Unklarheiten bei der Berechnung der Stromkosten.

Die Smarten

Ganz anders die smarten Strommessgeräte. Sie haben kein Display und wenn überhaupt, dann nur sehr wenige Tasten. Sie werden per Smartphone-App oder Computer gesteuert. Die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu messen, bezeichnen die Tester hier als Zusatzfunktion, denn eigentlich sind die smarten Zwischenstecker in erster Linie dafür gedacht, die an sie angeschlossenen Geräte ein- und auszuschalten. So kann man etwa eine Stehlampe anknipsen oder die Kaffeemaschine starten. Und das sowohl via Smartphone, nach einem Zeitplan oder gesteuert von anderen Smart-Home-Produkten.