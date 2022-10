Akkulichter fürs Fahrrad im Test Sehen und gesehen werden

Front- und Rücklicht bestechen vor allem als Set, denn Sigma koppelt die Frontleuchte Aura 100 mit der Rückleuchte Blaze per Funk. Der Vorteil: Die Steuerung beider Lichter wird gemeinsam vorn am Lenker erledigt. Der umständliche Griff unter den Sattel entfällt also. Schaltet man das Licht vorn ein, aktiviert sich das Rücklicht von selbst.

Beide Lichter haben Automatikfunktionen: Die Aura 100 verfügt über einen Lichtsensor, der die Helligkeit abhängig vom Umgebungslicht regelt. Im Automatikmodus bleibt sie also bei Tag aus, schaltet in der Dämmerung in einen niedrigen Leuchtmodus – und das Rücklicht gleich mit ein. Wird es dunkler, wird die Leuchtkraft bis zum Maximalmodus hochgeregelt. Wer der Automatik nicht traut oder auch bei Sonnenschein das Licht einschalten will, kann das manuell in vier Stufen tun. Das Rücklicht wird dabei miteingeschaltet, hat einen Verzögerungssensor, sodass es beim Bremsen hell aufleuchtet.

All das funktioniert recht zuverlässig. Ab und zu hat das Rücklicht die Verbindung verloren, jedoch nicht während der Fahrt, sondern nach einer nächtlichen Standpause. Dann genügt ein Druck auf den Einschaltknopf, um die Verbindung wieder herzustellen. Sowohl den Status als auch die Akkustärke beider Leuchten kann man auf der Oberseite der Sigma Aura in vier Stufen ablesen. So weiß man jederzeit, ob die Lichter tatsächlich leuchten und wann sie wieder aufgeladen werden müssen. Die Leuchten lassen sich auch unabhängig voneinander nutzen, da das Rücklicht ebenfalls über Sensoren zur automatischen Lichtanpassung verfügt.