Das »Plus« im Namen der Tasche verweist auf die zusätzlich aufgenähte Tasche an der Außenseite, die ebenfalls über einen Rollverschluss verfügt. Sie bringt zwar nur rund einen Liter mehr an Gepäckvolumen (insgesamt sind es 25,5 Liter), ist aber ideal wegen des Schnellzugriffs: Ohne Suchen findet man Werkzeug, Handschuhe oder was auch immer man dort unterbringen möchte. Eine Variante ohne »Plus« und damit ohne Außentasche ist ebenfalls erhältlich.

Optisch erinnert die Tasche an das Set von Ortlieb. Allerdings ist das Material steifer – weshalb es sich nicht ganz so geschmeidig rollen lässt. Auch die Vaude-Tasche ist PVC-frei und wird in Deutschland produziert. Vaude gibt darüber hinaus an, dass die Produktion in Deutschland klimaneutral sei. Anders als Ortlieb verbaut Vaude einen Hartschalen-Rücken auf der Gepäckträgerseite. Zusammen mit dem hauseigenen Befestigungssystem QMR 2 (Quick Mount Release 2) ergibt sich so eine Maximalbeladung von 12,5 kg pro Tasche – Rekord im Testfeld. Aber auch das Eigengewicht von ca. 1 Kg ist recht hoch. Dafür kann die Aqua Back Plus mit einem kleinen Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) am Gepäckträger gesichert werden.