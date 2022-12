Der Rox 11.1 Evo von Sigma (hier unser Testbericht) ist fast so klein wie ein einfacher Fahrradtacho, hat aber GPS an Bord und lässt sich mit dem Smartphone verbinden. Der Fahrradcomputer zeigt Entfernungs-, Zeit- und Geschwindigkeitsdaten, kann diese aber auch aufzeichnen, an das Smartphone senden und automatisch an bei Radfahrerinnen und Radfahrern beliebte Apps wie Komoot und Strava übertragen. In die andere Richtung geht es auch: Mit den Apps geplante Routen können auf den kleinen Computer übertragen werden.

Er verfügt zwar nicht über eine eigene Kartendarstellung, zeigt die Route aber auf dem Display an und gibt Abbiegehinweise. So kann das Smartphone in der Tasche bleiben. Das Display ist auch bei Sonnenschein ablesbar, im Dunkeln schaltet sich die Beleuchtung von selbst ein. Halterungen für den Lenker liefert Sigma mit, geladen wird der Akku via USB-C.