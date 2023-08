Der taiwanesische Hersteller Mio hat mit dem Discover Pal offensichtlich Tourenfahrer als Zielgruppe: Das Display ist groß, das gesamte Gerät größer und schwerer als die Konkurrenz. Es gibt aber dennoch Profile für Rennrad- und Mountainbike-Fahrer, und als einziges Gerät im Test eignet sich der Discover Pal auch für Wanderer. Dazu wird eine Handschlaufe mitgeliefert.

Die Einrichtung war im Test eine Katastrophe: Die Kopplung mit dem Smartphone funktionierte erst nach mehreren Versuchen. Dann wollte das Gerät immer eine neue Firmware installieren – was aber auch nicht auf Anhieb funktionierte. Und um das Maß vollzumachen, konnte der Discover Pal zunächst unsere Komoot-Routen trotz erfolgreicher Verbindung nicht importieren. Erst, als wir eine beliebige Route mit der Mio-App selbst erstellt hatten, wurden auch die mit Komoot geplanten Strecken angezeigt.

Sind diese Hürden überwunden, so bietet die Oberfläche ein schönes, per Touch bedienbares Menü, dass sich leicht bedienen lässt. Komoot- und Strava-Strecken findet man mit einem Tipp unter »Touren«. Leider kommt die Qualität der Kartendarstellung nicht an die der Garmin- oder Wahoo-Geräte heran.

Dafür macht es Mio einfach, wenn man navigieren will: Adressen gibt man nicht ein, sondern sucht die Orte auf der Karte und tippt darauf. Das geht auch bei Garmin (und sehr umständlich bei Wahoo), aber nicht so einfach und präzise wie hier. Wer den aktuellen Standort speichern will, muss nur einmal eine Taste drücken und kann dann jederzeit den Weg zurück anzeigen. Und der Discover Pal unterstützt das Knotenpunktsystem für Radfernwege, das sich allerdings in Deutschland nur langsam durchsetzt. Dann müssen für das Routing nur noch ein paar Ziffern eingetragen werden.

Natürlich zeichnet der Discover Pal auch Strecken auf und zeigt Geschwindigkeit, Durchschnitt und Distanz an. Auch Angaben zur Höhe gehören dazu. Für Abenteuerlustige ist die Funktion »Surprise me«: Da fragt das Gerät nach der Streckenlänge in Kilometern und schlägt dann drei zum Profil passende Routen im direkten Umkreis vor. »We Join« ist ein Dienst von Mio zur Verknüpfung von Freunden, die gemeinsam radeln oder ihre Routen austauschen wollen.

Das gefällt am Mio Cyclo Discover Pal: Das Gerät ist einfach zu bedienen und hat ein relativ großes Display.

Das weniger: Die nervige Einrichtung des Geräts ist schlicht nicht akzeptabel. So etwas geht seit zehn Jahren besser. Im Vergleich zu Garmin- und Wahoo-Geräten fehlen viele Funktionen.

Für wen sich der Discover Pal eignet: Für Tourenradler, die eine einfach zu bedienende Navigation bevorzugen und weniger Wert auf die Trainingsdaten legen.