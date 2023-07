Klickfix von Rixen & Kaul ist vielen bekannt. Das Unternehmen hat schon vor vielen Jahren eine Art Standard gesetzt: Mit dem Klickfix-Adapter-System sitzen Frontkörbe und Lenkertaschen sicher am Rad, lassen sich aber unkompliziert entriegeln und mitnehmen. Die Montage ist dank unterschiedlicher Adapter an nahezu allen Lenkern, auch von E-Bikes, ebenso möglich wie am Vorbau und am Steuerrohr.

In unserem Test haben wir den Korb mit einem verlängerten Adapter an einen E-Bike-Lenker angebracht. Das ist etwas aufwendig, da ein ummantelter Draht um den Lenker geschlungen werden muss und danach durch den Adapter geführt wird. Eine Zange zum Vorspannen ist ein Vorteil, das Drahtseil kürzen mussten wir aber nicht. Die Bedienungsanleitung ist klein, aber verständlich. Allerdings beschreibt Ortlieb den Vorgang besser beim eigenen Adapter, der dem Klickfix-System ähnelt.

Unser Testkorb ist der Shopper Pro: Er besteht aus robustem Stoff, der einen festen Boden hat und oben mit einem Ring aus Metall in Form gehalten wird. Bei Nichtgebrauch kann der Shopper Pro flach zusammengelegt werden und benötigt kaum Platz. Am Lenker faltet er sich durch sein Eigengewicht von allein auf. Ebenso, wenn er mit den angenähten Tragegriffen angehoben wird.

Vor der Fahrt wird er einfach in den Klickfix-Adapter eingehängt und sitzt unterwegs wippend, aber sicher am Rad. Man kann ihn oben offen lassen oder einen angenähten, etwas dünneren Stoff als eine Art Deckel nutzen. Oben wird dieser mit einem Kordelzug zusammengeschnürt, damit die Ladung nicht heraus hüpft. Wasserdicht ist die Konstruktion nicht. Rixen & Kaul bietet allerdings eine andere Version mit zusätzlicher Regenhülle an, den Shopper Plus.

Mit einem Gewicht von 1090 Gramm ist der Shopper Pro nicht allzu schwer, bietet aber mit 24 Litern Volumen viel Platz für Einkäufe. Sieben Kilogramm gibt Rixen & Kaul als maximale Traglast an.

Das gefällt am Shopper Pro: Der Korb lässt sich leicht anbringen, abnehmen und zusammenfalten. Er ist für einen Frontkorb sehr groß.

Das weniger: Wasserdicht ist der Shopper Pro nicht – zumal Regenwasser nicht unten ablaufen kann.

Für wen sich der Shopper Pro eignet: Alle, die einen großen Korb für viele Einkäufe suchen. Und den Korb nie bei Regen am Rad lassen.