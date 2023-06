Der Racktime Boost-it Tour 2.0 von Tubus ist der flexibelste und stärkste Träger im Test – macht aber auch am meisten Arbeit. Er wird mit vier Schrauben an den Sitzstreben des Rads befestigt. Am einfachsten fällt das, wenn Bohrungen für Gepäckträger vorhanden sind. Dann muss der Träger nur einmal eingepasst werden.

Tubus legt flexibel einstellbare Streben bei, sodass der Träger an jedem Rad einfach horizontal ausgerichtet werden kann. Was der Hersteller aber verschweigt: Wird von den Streben nicht die gesamte Länge benötigt, so stehen sie nach oben heraus und müssen mit einer Säge gekürzt werden. Das ist nicht schwer und im Lieferumfang befinden sich Plastikstopfen, um die entstehenden scharfen Enden abzudecken – aber für die Erstmontage sollte man schon eine Stunde Zeit einrechnen. Und eine Metallsäge bereithalten.

Noch mehr Zeit benötigen Sie, wenn das Rad keine Bohrungen hat. Tubus hat sich einiges einfallen lassen, um den Träger auch in diesem Fall mit seiner vollen Tragkraft von 25 Kilogramm am Rad befestigen zu können. Es kommt aber auf die Achse an.

Es ist eine Schnellspannerachse im Angebot, die mit zwei Blechen inklusive der nötigen Bohrungen an den Seiten versehen ist – und die Original-Schnellspannerachse ersetzt. Wer ein Rad mit Steckachsen besitzt, kann bei Tubus eine Variante mit entsprechenden Gewindebohrungen an den Enden kaufen. Clever, aber beide Varianten müssen für etwa 25 Euro zusätzlich erstanden werden. Fehlen die Bohrungen an den Sitzstreben, gibt es zwei Klemmen – ebenfalls optional.

Der Träger selbst ist multifunktional: Er hat eine untere Strebe, um Gepäckträgertaschen tiefer einhängen zu können. Die Systeme von Ortlieb und Vaude passen sehr gut. Körbe und Aufsetztaschen passen auf den Träger, wenn sie das Befestigungssystem Snap-it 2.0 unterstützen. Anders als die Systeme von SKS und Topeak stört das nicht beim Einsatz von seitlichen Gepäckträgertaschen.

Mit etwas weniger als 900 Gramm ist der kräftigste Träger im Test relativ leicht.

Das gefällt am Racktime Boost-it Tour 2.0: Der Träger ist stabil, trägt satte 25 Kilogramm und nimmt alle Gepäckträgertaschen etwa von Ortlieb oder Vaude auf.

Das weniger: Die Erstmontage ist sehr aufwendig und auch später muss immer wieder mit mindestens vier Schrauben und Werkzeug hantiert werden.

Für wen sich der Racktime Boost-it Tour 2.0 eignet: Alle, die mit viel Gepäck auf große Tour gehen – und den Träger längere Zeit montiert lassen.