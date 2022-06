»Ein Einhorn!«, Lara jubelt schon beim Auspacken des Fahrrads. Auf Erwachsene mag der klobige pinkfarbene Kettenkasten billig wirken, die Dreijährige ist einfach nur begeistert. Das darauf abgebildete Comic-Einhorn hat riesengroße Augen und eine lange türkisfarbene Mähne. Damit scheint der Hersteller genau den Geschmack von Lara zu treffen. Ich frage mich insgeheim, was ich in den vergangenen drei Jahren falsch gemacht habe, dass ich nun trotz aller Anstrengungen in der pinkfarbenen Mädchen-Markenhölle gelandet bin.

Eine Aufbauanleitung gibt es nicht, Werkzeug wird auch keines mitgeliefert. An der Montage der Bremsschläuche friemeln wir etwas länger herum. Einen Seitenständer hat das Rad nicht, dafür aber Stützräder, die Lara unbedingt montiert haben will, was ich ihr nach einem Gespräch mit einer Expertin des ADFC aber verweigere.