Die Stormline Stretch Full Zip Rain Pants ist eigentlich als Wanderhose konzipiert, soll sich aber ebenfalls zum Radfahren eignen. Das tut sie auch. Allerdings fehlt es an einer Verstärkung im Gesäßbereich, sodass das Material nach längerer Benutzung genau dort zuerst abgenutzt sein könnte. Die Hosenbeine lassen sich unten zwar abschnüren, aber nur am Bund: Beim Wandern durch Schneefelder klasse, weil kein Schnee in Hose und Wanderschuh eindringt. Beim Radfahren jedoch könnte man trotz Schnürung an die Kette kommen. Probleme gab es damit im Test aber nicht.

Die Hose hat an den Beinen durchgängige Reißverschlüsse, sodass sie sich in jeder Situation gut an- und ausziehen lässt. Die Schuhe können auf jeden Fall am Fuß bleiben. An den Knöcheln sitzen verstellbare Spanngummis, der Bund oben ist ebenfalls elastisch. Sowohl oben als auch unten verstärken Druckknöpfe den Abschluss der Reißverschlüsse.

Als einzige Hose im Test hat die Stormline Stretch Full Zip Rain Pants eine Gesäßtasche – beim Radfahren nicht so hilfreich. Allerdings kommt man mit den seitlichen Reißverschlüssen an die Seitentaschen einer darunter sitzenden Hose gut heran.

Die Hose sitzt beim Radfahren bequem und das elastische Material erleichtert auch größere Bewegungen wie zum Beispiel beim Absteigen. Blackdiamond bietet die Hose in einer Version für Männer und Frauen an. Unser für Männer gedachtes Exemplar in Größe M wiegt mit 264 Gramm eher wenig.

Das gefällt: Die Hose sieht gut aus, ist sehr gut verarbeitet und lässt sich leicht an- und ausziehen.

Das weniger: Wegen fehlender Reflektoren ist die Sichtbarkeit schlecht. An den Fersen kann man sie nicht so eng schnallen wie die Konkurrenzprodukte.

Für wen sich die Stormline Stretch Full Zip Rain Pants eignet: Für alle, die eine Hose zum Radfahren und Wandern suchen. Sie erlaubt viel Beweglichkeit und ist deshalb auch zum Mountainbiking geeignet.