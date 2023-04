Die Endure von Gorewear ist für sportliche Radfahrer konzipiert und eignet sich mit ihrem geringen Gewicht und dem kompakten Packmaß sehr gut für Radreisen. Sie ist ein direktes Konkurrenzprodukt zur GV500 von Endura – wenn auch mit 284 Gramm (Größe M, Herren) nicht ganz so leicht und auch nicht ganz so kompakt. Dafür ist sie besser anpassbar: Die Kapuze ist nicht nur in der Tiefe, sondern auch links und rechts mit Gummizügen individuell einstellbar. Mit zwei weiteren Gummizügen lässt sich der Saum am unteren Rücken anpassen. Und die Ärmelbündchen lassen sich mit Klettband eng verschließen. Im direkten Vergleich mit der Endura GV 500 ist die Version für Männer weniger körpernah geschnitten.

Die Kapuze passt gut über einen Helm und lässt sich mit den Spannern sicher fixieren. Auch die Endure können Sie mit etwas Mühe in einer der eigenen, auf links gedrehten Taschen verstauen. Eine spezielle Tasche für das Smartphone gibt es nicht. Die per Reißverschluss schließbaren Außentaschen sind sicher, sitzen aber so tief, dass das Smartphone beim Treten stören kann.

Gut gefällt der Kragenabschluss, der zumindest beim Testradler dafür sorgt, dass kein Wind an den Hals gerät und auch kein Regen oder heruntertropfendes Wasser.

Die Jacke ist sehr gut verarbeitet und zeigt sich im Test wasserfest. Auch die versprochene Atmungsaktivität können wir bestätigen.

Gorewear bietet die Jacke in insgesamt acht Farben für Männer und in fünf Farben für Frauen an. Für beide Geschlechter gibt es jeweils fünf Größen. Wählt man eine Jacke in Uni (ohne Muster), so ist sie sehr zurückhaltend im Design und zeigt neben dem Logo nur zwei kleine Reflexionselemente am Rücken.

Das gefällt: Die Endure von Gorewear ist wasserdicht, atmungsaktiv und sehr gut anpassbar.

Das weniger: Die reflektierenden Elemente sind klein und helfen kaum, im Dunklen besser sichtbar zu sein. Eine Tasche für ein Smartphone fehlt.

Für wen sich die Gorewear Endure eignet: Für sportliche Radfahrer und Radfahrerinnen, die gut geschützt auf Touren gehen möchten, aber auch beim Pendeln nicht nass werden wollen.