Das aber funktioniert nur, wenn man das Smartphone im Blick hat, also am Lenker befestigen kann. Halterungen gibt es viele: Von einfachen Silikonbändern, die bei Nichtgebrauch in kleinen Taschen Platz finden, bis hin zu Systemlösungen, deren Halterung dauerhaft an Lenker oder Vorbau befestigt wird. Das Smartphone wird dann mithilfe eines speziellen Cases daran befestigt. Teils sind sogar passende Powerbanks erhältlich, die die Laufzeit des Smartphones verlängern sollen.

Während Silikonbänder für fast jedes Smartphone passen, sind die Cases immer auf ein bestimmtes Smartphone-Modell zugeschnitten. Die größte Auswahl haben iPhone-Besitzer: Aufgrund der weiten Verbreitung der Apple-Geräte haben die meisten Anbieter Cases für verschiedene iPhone-Modelle im Programm. Aber auch für Samsung- und Google-Handys gibt es Angebote.

Besitzer weniger verbreiteter Smartphone-Modelle können auf Universal-Hüllen zurückgreifen. Diese sind oft als Taschen mit einer Klarsicht-Folie über dem Display ausgeführt. Die Handys sitzen in diesen Taschen nicht so fest wie in den angepassten Cases, dafür sind diese Taschen meist wasserdicht. Aber auch hier müssen sie auf die Größe achten: Nicht jedes Smartphone passt in jede Handytasche. Alternativ gibt es Lösungen mit Klemmbacken.

Wasserfest?

Ob Sie eine wasserdichte Hülle benötigen, müssen Sie selbst entscheiden. Wir haben in diesen Test keine solchen Cases aufgenommen. Zum einen schränken sie die Nutzbarkeit des Handys ein, der Touchscreen ist nicht nutzbar, telefonieren kaum möglich. Zum anderen sind viele Moderne Smartphones ohnehin wasserfest. Smartphones mit den Schutzklassen IP 67 und IP 68 sollten bei einem Schauer ausreichend Schutz bieten. Aber: Schauen Sie lieber in den technischen Daten des Smartphones nach, ob es diese Anforderung erfüllt.

Eine Frage der Ladung

Für eine Tour in der Stadt reicht eine Akkuladung meist aus. Für Tagestouren reicht die Akkukapazität von Smartphones dagegen nicht aus, die Navigations-Apps saugen ordentlich am Akku. Wollen Sie den Stromspeicher während der Fahrt aufladen, müssen Sie eine Powerbank als Reserve mitnehmen – außer Sie haben ein E-Bike mit USB-Ladeanschluss.

Alle getesteten Cases bieten die Möglichkeiten, ein Ladekabel anzuschließen. Drei Systeme im Testfeld können optional mit einer eigenen Powerbank ergänzt werden – das erspart die Bastelei beim Befestigen einer eigenen Lösung. Wenn die Powerbank dann noch mit einer induktiven Ladefunktion ausgestattet ist, können Sie sich das Kabel auch noch sparen.