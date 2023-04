Topeak bietet mit der Serie »D-Flash« mehrere Schutzprodukte an. Getestet haben wir den D-Flash Express ST. Das Modell wird am Sitzrohr und den beiden Sitzstreben befestigt, es sorgt für Schutz am Hinterrad. Für das Vorderrad haben wir den D-Flash Express DT getestet, das am Unterrohr befestigt wird. Dazu kommt noch der D-Flash Express FS, der direkt an der Vorderradgabel befestigt werden kann.

Alle drei Schutzbleche sind aus leichtem Polypropylen (Gesamtgewicht: 116 Gramm) und kommen flach wie ein Stück Papier beim Kunden an. Sie erhalten ihre endgültige Form, wenn man sie an vorgestanzten Linien faltet, ähnlich wie die Ass Savers. Anschließend sind sie erstaunlich stabil, befestigt werden sie mit gummierten Klettbändern. Das funktioniert gut: In einer Minute sind alle drei Schützer montiert. Der Gabelschutz FS passt allerdings nur, wenn zwischen Gabel und Reifen ausreichend Platz ist. Bei Mountainbikes ist das fast immer der Fall, bei Fahrrädern ohne Vorderradfederung häufig nicht.

Einmal fixiert sitzen die D-Flash-Schützer auch bei Geländefahrten sehr fest. Da sie leicht sind, machen sie sich kaum bemerkbar. Die Schutzwirkung ist vorn aber eher schlecht. Hinten ist sie jedoch deutlich besser als bei den höher sitzenden Ass-Savers-Produkten. Vollständig schützen sie dennoch nicht.

Das sind die Vorteile: Die D-Flash-Express-Schützer sind leicht, schnell zu montieren und können auch auf Reisen in einer Tasche mitgenommen werden.

Das sind die Nachteile: Alle drei Schützer lassen Lücken, sie schützen nicht vollständig.

Für wen sich die D-Flash-Schützer eignen: Für sportliche Fahrer, denen das geringe Gewicht wichtiger ist, als komplett sauber und trocken zu bleiben.