Faszienrollen im Test Entspann dich mal

»AllesBeste« hat 32 Faszienrollen getestet – und das Modell Liebscher & Bracht Maxi (38,25 Euro) als Testsieger ausgezeichnet. Die Rolle ist groß genug, um sie sowohl am Oberkörper als auch am Rücken gut abzurollen. Ihr Durchmesser ist zugleich eher gering, sodass der Massageeffekt besonders angenehm ist. Ein weiterer Vorteil: Die Aussparung in der Mitte der Rolle schont die Wirbelsäule. Um Einsteigerinnen und Einsteiger den Anfang zu erleichtern, liegt diesem Modell eine DVD mit Übungsanleitungen bei.