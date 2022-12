Die Verpackung mit der weißen Hochglanzhülle erinnert mich an die eines Apple-Geräts. Darunter versteckt sich ein brauner Karton mit einem Sinnspruch auf Englisch: »If you want to be happy for a month, get married. If you want to be happy for the rest of your life, become a gardener.« Auf Deutsch: Wenn Du einen Monat lang glücklich sein willst, heirate. Wenn Du für den Rest Deines Leben glücklich sein willst, werde Gärtner. Mit dem Werdegang eines Gärtners hat die Installation des Smart Garden allerdings nichts zu tun.