Ist die Wiese größer, wird die Strippe schnell zum Hindernis. Akku-Vertikutierer sind dann zwar eine mögliche, aber selten eine gute Alternative. Aufgrund der begrenzten Kapazität der mobilen Stromspender reicht ein Satz Akkus für große Rasenflächen in der Regel nicht aus. Man benötigt also mehrere Stromspeicher – und die sind kostspielig. Daher sind Akku-Vertikutierer nur dann eine praktikable Option, wenn man bereits passende Systemakkus besitzt und diese auch in anderen Geräten nutzt. Nur für einen Vertikutierer, den man in der Regel nur ein- oder zweimal im Jahr nutzt, lohnt sich die Anschaffung nicht.

Wer richtig Fläche machen muss, kann das mit einem Benzin-Vertikutierer effizient erledigen, muss im Gegenzug allerdings einen höheren Instandhaltungsaufwand in Kauf nehmen.

Testsieger im Vergleichstest von »AllesBeste« ist der Stihl RLE 540 (540 Euro). Als Kabel-Vertikutierer eignet er sich besonders für kleine bis mittelgroße Flächen. Die Tester loben die hohe Materialqualität, die dadurch zu erwartende Langlebigkeit sowie die hervorragende Handhabung und Fahrsicherheit. Das Kabel ist jedoch ein limitierender Faktor. Zudem lässt sich der RLE 540 zwar einfach zusammenklappen, ist aber nicht so kompakt wie viele Konkurrenzmodelle. Außerdem wird er standardmäßig ohne Fangkorb geliefert – wer den benötigt, muss ihn separat erwerben.