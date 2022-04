Laut Deutschem Wetterdienst wird es dieses Jahr zu Ostern frisch, vielleicht liegt sogar Schnee. Da muss die Suche in Wald oder Garten vermutlich schnell gehen, damit die Zuckerbomben nicht durchsabschen. Danach kann man sich mit einem neuen Buch zurückziehen oder beim gemeinsamen Vorlesen aufwärmen. Im vergangenen Jahr empfahl ich an dieser Stelle als Ostergeschenk »Sehen«, ein besonders geistreich gestaltetes Buch aus der Ukraine. Da der Verkaufserlös derzeit vom Verlag gespendet wird, weise ich erneut darauf hin.

Agnes Sonntag wurde in eine Familie geboren, deren Mitglieder von Büchern magisch angezogen werden. Ihr Großvater arbeitete bei der Büchergilde Gutenberg und brachte ihr gern Fehldrucke mit, sodass sie bis heute das Ende vieler James-Krüss-Geschichten nicht kennt. Später studierte die gelernte Arzthelferin in Schweden Publizistik und Schwedisch. Sie arbeitete als Schwedischlehrerin, Übersetzerin und freie Mitarbeiterin des schwedischen Schulfunks. Seit einigen Jahren betreut sie beim Kinder-Nachrichtenmagazin »Dein SPIEGEL« die Buchtipps und rezensiert auf SPIEGEL.de Kinder- und Jugendbücher.

Fürs Ostergefühl

Lektion eins in Sachen Osterfest: Es geht um Eier. Die soll man suchen. Und ohne Hühner keine Eier. Großes Dankeschön darum an dieser Stelle an alle Henrikes, Hildas und Henrietten für ihren treuen Einsatz.

Das dicke Pappbilderbuch für kleine Hände erzählt im Zählreim von Huhn Hilda, das die unterschiedlichen Eier ihrer Kolleginnen sucht. Denn so verschieden wie die Hühner sind auch deren Eier, keins gleicht dem anderen. Die Reime lassen sich gut vorlesen, bald können die Kinder sie sicher auswendig.

Ab 2 Jahren.

In der Savanne