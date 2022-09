Besonders oft gilt dies wohl für die Großeltern. Waren sie früher in einigen Kinderbüchern gebrechlich oder schon verstorben, haben sie heute oft ein eigenes, spannendes Leben und eine interessante Vergangenheit. In manchen Geschichten für Kinder geht es um ihre Schrullen, in anderen um ihre Lebensgeschichte. Beliebt ist auch die Figur der Hippie-Oma oder der bastelnde Opa. Und es gibt die ernsten Geschichten, die versuchen, in tröstenden Bildern Demenz oder Tod zu erklären.

Die folgenden Empfehlungen sind eine bunte Mischung für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Darin geht es um einen fliegenden Opa, eine knipsende Oma, den Verlust eines geliebten Menschen und eine entführte Oma.