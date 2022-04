Akku-Saugwischer im Test Nur zwei machen einen Top-Mopp

Um harte Böden aus Parkett, Dielen oder Fliesen sauberzubekommen, muss ab und an der Wischmopp ran. Wenn irgendwo Flecken zu sehen sind, sowieso, denn die bekommt auch der beste Staubsauger nicht weg. Doch moppen ist eine anstrengende, schweißtreibende Angelegenheit. Sogenannte Akku-Saugwischer sollen das leichter machen, weil elektrisch betrieben. Ob sie das auch schaffen, hat die Stiftung Warentest für die Ausgabe 05/2022 von »test« geprüft . Testbericht und -ergebnisse können auch online gelesen werden .

Besonders nervig: Manche hinterlassen beim Wischen einen dünnen Wasserfilm auf dem Boden, der bei regelmäßiger Nutzung unbehandelte Holzböden aufquellen lassen kann. Der im Gesamttest als am besten bewertete Saugwischer von Kärcher bekommt in diesem Test die Note »gut«, hinterlässt demnach keinen Wasserfilm auf dem Boden.

Einwandfreie Reinigungsfähigkeiten attestieren die Tester drei Modellen, dem Kärcher FC 7 Cordless Premium, dem Vorwerk Kobold VB100 mit Wischaufsatz SPB100 und dem Bissell Crosswave Cordless 2582N. Allerdings mussten die Wischmaschinen neben Flecken von Senf und Kaffee mit Sahne und Zucker auch ein gemeines Gemisch aus Öl und Ruß beseitigen, das extra für den Test angerührt worden war. Die übrigen vier Geräte kamen damit nicht ganz so gut klar, sodass die Experten deren Reinigungsergebnisse nur als »mittelmäßig« bezeichnen.

Was die Tester dabei klarstellen: Ganz ohne Arbeit kommt man auch mit den elektrischen Saugwischern nicht zum sauberen Fußboden. Das liegt zum einen am massiven Aufbau der Geräte. Das leichteste Modell ist mit 3,3 Kilogramm geradezu ein Federgewicht, die meisten bringen fünf bis sechs Kilo auf die Waage. Die muss man zwar nicht stemmen, aber manchmal eben doch anheben. Bei manchen Geräten muss man sie auch bändigen, da die von Motoren angetriebenen Wischwalzen einiger Modelle die Apparate nach vorn oder zur Seite ziehen wollen.

Beim Vorwerk gilt das den Testern zufolge nicht. Dafür rütteln seine vibrierenden Putztücher die Bedienerin oder den Bediener kräftig durch. Nach einem Tag am Schreibtisch könnte man das womöglich gar als angenehm empfinden.

Hinzu kommt, dass die Frischwassertanks gefüllt und die Schmutzwassertanks regelmäßig geleert werden müssen. Das sorgt zumindest für regelmäßige Arbeitspausen, denn etwa beim Kärcher muss der Abwassertank »schon nach wenigen Minuten entsorgt werden«. Ganz einfach scheint das nicht zu sein, die Tester vergleichen den Tank dieses Modells mit einem Suppenteller, der sauber balanciert werden muss, will man die Drecksbrühe nicht verkleckern.

Immerhin: Die Akkus halten den Tests zufolge zwischen einer halben und einer Stunde, man muss die Geräte in den Entsorgungspausen also nicht zum Zwischenaufladen an die Steckdose hängen.