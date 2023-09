Die Verlierer machen »einen Höllenlärm«, saugen schlecht und pusten »etliches vom eingesaugten Staub« wieder heraus. So bitter urteilen die Expertinnen und Experten der Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift »test« über die Verlierer ihres aktuellen Tests von Akkusaugern. Dabei muss das nicht so sein, wie die Gewinnermodelle zeigen. So unterschiedlich wie die Reinigungsleistungen sind aber auch die Preise: Das günstigste Modell im aktuellen Test kostet nur 150 Euro, das teuerste 1320 Euro.

Der Testsieger mit dem stolzen Preis ist der Vorwerk Kobold VK7. Das Traditionsunternehmen aus Wuppertal ist eines von wenigen, die auch bei ihren neuen Modellen noch auf Staubbeutel setzen. Ein Austausch-Akku, der normalerweise 149 Euro kostet, wird in der getesteten Version allerdings auch mitgeliefert.

Wer billig saugt, saugt zweimal

Das ist wichtig, weil Akkusauger so viel Energie benötigen, dass ihnen oft schon nach einer Viertelstunde die Puste – oder sagt man »Sauge«? – ausgeht. Mit einem zweiten Akku kommt man dann weiter. Allerdings gibt es den Kobold VK7 in diversen Ausstattungsvarianten (siehe unten). Die meisten werden mit nur einem Akku geliefert. Ihnen allen gemein ist, dass sie nach Wertung der Stiftung Warentest die beste Reinigungsleistung unter den getesteten Geräten liefern.

Zumindest unter fast allen getesteten Geräten. Der Miele Triflex HX2 Sprinter SOML5 – in der Gesamtwertung auf Platz 3 nach dem Miele Triflex HX2 Pro SOMLO – reinigte im Test ebenso gut, ist den Testerinnen und Testern zufolge mit 730 Euro aber deutlich günstiger. Als ebenfalls empfehlenswert, weil mit Gut bewertet, schneidet der Bosch BSS825FRSH ab. Er ist mit 620 Euro das billigste Modell unter den vier Geräten, die mit Gut abgeschnitten haben.