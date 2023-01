Die Adilette hat in Deutschland eine lange Tradition. 1963 entwickelte sie Adolf »Adi« Dassler, der Gründer des Sportartikelherstellers. Sportler sollten für Umkleidekabine und Dusche nur ein Paar Schuhe benötigen. Von dort schaffte das gestreifte Schuhwerk schnell den Sprung in die breite Bevölkerung. Günstig, praktisch und abwaschbar – ein Renner, nicht nur auf dem deutschen Markt. Die Kombination mit weißen Tennissocken führte jedoch zu einem fragwürdigen Proll-Image, an dem sich bis heute die Geister scheiden. Die einen halten es für hip und ironisch, die anderen für peinliches Plastik.

Inzwischen bietet Adidas seinen Klassiker aber in unterschiedlichen Stilrichtungen an, etwa aus Plüsch, in Regenbogenfarben oder mit aufgeplusterter Gemütlichkeitssohle wie bei der Adilette Ayoon.

Wer es lieber sportlich und weniger kuschelig hat, ist hier genau richtig. Die dicke Sohle ist auch nach stundenlangem Tragen noch bequem und ein angenehmer Schutz. Zudem lassen sich die Schlappen überall einsetzen: unter der Dusche, im Schwimmbad, auf der Straße oder zu Hause im Wohnzimmer. Eine vielseitige Schlappe für relativ wenig Geld. Einziges Manko: Wie alle Plastikschlappen bringen Adiletten die Füße schnell zum Schwitzen. Warm und kuschlig sind sie zudem nicht. Unter Umständen muss also doch zu Woll- oder Tennissocken gegriffen werden.