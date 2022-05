Selbstreinigende Saugwischroboter im Test Sich säubernde Saubermacher

Handhabung : Angesichts der hohen Preise sollten die Geräte eine komfortable Bedienung per Tasten am Gerät und an der Station, per Smartphone und per Sprachbefehl ermöglichen. Kriegen das alle hin oder gibt sich einer die Blöße?

Neuere Modelle versprechen, selbst diese Handgriffe zu reduzieren. Sie hausen in Waschanlagen so groß wie ein Nachttisch. Diese spülen die Putzlappen oder Mopps, pumpen die schmutzige Brühe in einen Kanister und versorgen die Putzroboter mit frischem Wasser. Gummidichtungen halten Gerüche von der Nase und Springfluten von dem Ladekontakten der Roboterakkus fern.

Ecovacs Deebot X1 Omni

Das teuerste Set im Test ist am besten ausgestattet. Durch den Raum navigiert der Roboter per genauem Laserscan. Hindernisse ortet er mit einer in Fahrtrichtung montierten Kamera, deren Software mit Bildern von Kleinkram trainiert wurde. Dadurch fährt er die Reinigungsfläche präzise ab, ohne Spielfiguren über den Haufen zu fahren oder Tierkot in den Teppich zu massieren. Nur ein Sektglas übersieht er und bringt es zum Wanken. Trotzdem ein hervorragendes Ergebnis.

Die Basisstation lässt keine Selbstreinigungsfunktion vermissen und kommt dem Ideal des autonomen Betriebs am nächsten. Der Fön trocknet die Mopps wegen des geschlossenen Gehäuses besonders leise. Die Akzente in Metalloptik sind schick. Nur wenige Hausgeräte sehen so elegant aus.